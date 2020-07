Milan-Juventus 4-2, le pagelle della Gazzetta: super Rebic, male Romagnoli

Milan-Juventus 4-2, ecco i voti de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Per il quotidiano è Ante Rebic il migliore in campo di ieri, mentre deludono in quattro nonostante l’epica rimonta. Di seguito tutte le pagelle.

Milan-Juventus 4-2, per La Gazzetta dello Sport di oggi ci sono quattro bocciati nell’epica notte di San Siro. Si tratta di Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers e Lucas Paquetá: voto 5 per il capitano (considerato il peggiore tra i suoi) e il brasiliano, 5.5 per il danese e l’esterno rossonero.

6.5 invece per un ottimo Gianluigi Donnarumma che nel finale salva il risultato su colpo di testa di Daniele Rugani. 6 per Andrea Conti che tiene botta a Cristiano Ronaldo dal suo lato e sufficienza anche per un Theo Hernandez frenato ma comunque attento in fase di difensiva.

7 in pagella per uno strepitoso Frank Kessie, 6.5 per Ismael Bennacer che si dedica più alla marcatura che alla regia e stesso voto anche per Zlatan Ibrahimovic. Va un 7 invece per Ante Rebic considerato ancora una volta il migliore in campo. 7 anche per il subentrato e decisivo Rafael Leão, 6 per Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura. 7.5, infine, per Stefano Pioli che rilancia in maniera fantastica a Ralf Rangnick.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC, IL MESSAGGIO SOCIAL DOPO MILAN-JUVENTUS