Sportitalia – Szoboszlai, duello Milan-Napoli: giorni decisivi

Dominik Szoboszlai è oggetto del contendere tra Milan e Napoli, che a breve potrebbero lanciare l’assalto decisivo al centrocampista del Red Bull Salisburgo.

Il futuro di Dominik Szoboszlai potrebbe essere in Serie A, dove Milan e Napoli lo hanno messo nel mirino. Entrambi i club hanno avviato i contatti e sperano di assicurarselo.

Secondo quanto rivelato da Sportitalia, le due società italiane sono pronte a sfidarsi e i prossimi giorni possono essere decisivi. Il centrocampista del Red Bull Salisburgo è stato nominato miglior giocatore dell’ultima Bundesliga austriaca, conclusa con la vittoria del titolo e con numeri interessanti: 9 gol e 14 assist in 27 partite.

Nel contratto di Szoboszlai c’è una clausola di risoluzione da 24-25 milioni di euro, cifra che il Salisburgo non vuole scontare. Il 20enne ungherese ha mostrato grande talento e può diventare un top player nel giro di qualche anno.

Milan e Napoli lo vogliono fortemente per la prossima stagione. Nelle settimane scorse è emerso anche un interesse del Paris Saint-Germain, squadra che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche di Szoboszlai e del suo attuale club. Tuttavia, il calciatore a Parigi non avrebbe garanzie di impiego con continuità.

