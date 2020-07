Sky – Rangnick, occhi su Pessina: il Milan può ricomprarlo

Pessina potrebbe diventare un obiettivo del Milan. Rangnick lo vedrà questa sera in Verona-Inter per capire se può far parte del suo progetto.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport 24, questa sera Ralf Rangnick guarderà con attenzione Hellas Verona-Inter. L’osservato speciale è Matteo Pessina, una delle sorprese più interessanti del campionato dei ragazzi di Ivan Juric.

I rossoneri, che lo hanno venduto nel 2017 all’Atalanta nel merito dell’affare Conti, hanno conservato una percentuale di rivendita del 50%. Questo significa che il cartellino al club di via Aldo Rossi costerebbe la metà. Ma c’è di più.

Infatti, come ha spiegato Di Marzio, a quanto pare il Milan può ricomprarlo.

Rangnick deve capire se Pessina può far parte del Diavolo del futuro. A partire da questa sera, in Verona-Inter. Il tedesco guarderà con attenzione la sfida coi nerazzurri. Vedremo se il centrocampista può diventare un obiettivo di Calciomercato o meno.

RITORNO DI FIAMMA: ARRIVA CON RANGNICK