Gaich, il San Lorenzo ha accettato un’offerta: i dettagli

Adolfo Gaich dovrebbe trasferirsi in Russia a breve. Infatti, il San Lorenzo ha detto sì all’ultima proposta arrivata per l’attaccante che piaceva al Milan.

Il futuro di Adolfo Gaich potrebbe non essere né in Serie A né nella Liga. C’è un forte pressing dalla Russia per assicurarsi l’attaccante finito nel mirino di Milan e Inter.

Secondo quanto rivelato da Tyc Sports, il San Lorenzo ha accettato l’offerta da 8,5 milioni di euro avanzata dal CSKA Mosca per assicurarsi l’80% del cartellino del giovane giocatore.

Per Gaich è pronto un contratto di quattro anni. Il San Lorenzo incasserà il 20% dell’eventuale futura rivendita del 21enne centravanti argentino, che avrebbe preferito Italia o Spagna ma ha sembra deciso ad accettare il passaggio al CSKA Mosca.

Una tappa in Russia può comunque aiutarlo a mettersi in mostra prima di un eventuale nuovo trasferimento in un altro campionato più importante. Stando alle indiscrezioni di mercato emerse in Argentina, è ormai tutto fatto per questa operazione. Milan e Inter rivolgeranno la propria attenzione su altri attaccanti.

