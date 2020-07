Fernandes: “Leao tra i migliori 5 attaccanti in Italia”

Parla lo scopritore di Rafael Leao, Tiago Fernandes, che ritiene positiva la stagione dell’attaccante, esploso nelle ultime partite

Rafael Leao sta finalmente mostrando le sue qualità. L’attaccante portoghese è tra i protagonisti assoluti del Milan post lockdown: il centravanti classe 1999 ha giocato l’ultima mezzora contro la Juventus risultando decisivo con la rete del 3-2. Un momento davvero speciale per l’ex Lille in gol anche in altre due circostanze, contro Lecce e Spal.

Per parlare del talento portoghese, ‘EuropaCalcio’ ha intervistato Tiago Fernandes, allenatore del Leixoes e scopritore di Rafael Leao ai tempi dello Sporting.

“Ritengo positiva questa sua stagione al Milan. Bisogna sempre considerare che è molto giovane e che è al suo primo anno in Italia, per nessuno è facile l’adattamento. Il prossimo sarà molto importante per Rafael, che ha ottime qualità per poter dire la sua.

Effetto Ibra – “Parliamo di un giocatore di grande esperienza. Quando parlo con Rafael, lui mi dice sempre che Ibrahimovic è molto importante, lo segue e parlano molto. Per Leao è una guida”.

Come Cassano e Balotelli – “Non è affatto vero – prosegue Fernandes – Rafael è al contrario un ragazzo molto professionale che vive per il calcio. Si allena sempre bene e dorme anche pensando al calcio. Se la prossima stagione il Milan gli darà più spazio, Può davvero diventare uno dei cinque migliori attaccanti del campionato”.

La Juve nel destino – “Mi era tornata in mente la partita di Youth League di cinque anni fa con lo Sporting. Giocavamo proprio contro i ragazzi della Vecchia Signora e li battemmo per 4-1. Ma Rafael vinse quella partita da solo, fece una prestazione a dir poco spettacolare”.

