Calciomercato Milan, idea Florenzi: concorrenza tutta italiana

Alessandro Florenzi non rientra più nei piani della Roma. Il terzino italiano è pronto a ripartire da una nuova esperienza al termine dell’avventura al Valencia.

Non c’è spazio per Alessandro Florenzi con la maglia della Roma. Il terzino italiano, finita l’esperienza al Valencia, farà ritorno nella Capitale ma sarà solo di passaggio. Il calciatore ha ormai chiuso la sua avventura in giallorosso ed è pronto a vivere una nuova esperienza, magari in Italia.

Florenzi potrebbe continuare ad essere un’idea per il Milan. I rossoneri difficilmente si fermeranno all’acquisto di Kalulu e con l’addio di Calabria, l’arrivo di un nuovo esterno sarà quasi certo.

L’italiano può portare quell’esperienza che serve nel ruolo e tornare utile anche in posizione più avanzata. Sul calciatore c’è l’interesse di due squadre di Serie A, la Fiorentina e soprattutto l’Atalanta di Gasperini.

LEGGI ANCHE: “SCUDETTO CON IBRA”