Espanyol retrocesso, occasione Roca per il Milan: la valutazione

Milan e Napoli hanno messo gli occhi su Marc Roca, talento spagnolo per il quale l’Espanyol ha già fissato un prezzo in vista del prossimo mercato.

Grande tristezza per i tifosi dell’Espanyol, che devono accettare la retrocessione della loro squadra dalla Liga alla Segunda Division. Il secondo club di Barcellona non è riuscito a salvarsi e risulta retrocesso con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato.

Ovviamente ci sono dei giocatori che lasceranno la Catalogna e tra questi c’è anche il talentuoso Marc Roca. Il centrocampista 23enne rappresenta una delle poche note positive di questa stagione pessima dell’Espanyol. Sulle sue tracce ci sono più squadre pronte a sfruttare l’occasione di assicurarselo.

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.it, in Serie A ci sono Milan e Napoli ad aver messo gli occhi su Roca. Nonostante la retrocessione, l’Espanyol non intende regalare il proprio gioiello. Cederà il giocatore per non meno di 20 milioni di euro.

La proprietà del secondo club di Barcellona è solida e ha la volontà di conquistare immediatamente la promozione nella Liga. C’è disponibilità a trattare la cessione di Roca, però alla giusta cifra. Milan, Napoli e altre pretendenti sono avvisate.

