Calciomercato Milan – Sondaggio per Godfrey: prezzo alto

Il Milan si è fatto avanti per Ben Godfrey del Norwich, giocatore che piace anche alla Roma. La richiesta economica del club inglese è esagerata per ora.

Il Milan ha le idee chiare sui ruoli nei quali doversi rinforzare nella prossima stagione. Per quanto riguarda la difesa, sicuramente arriveranno un nuovo terzino destro e un nuovo centrale.

Al centro della retroguardia serve prendere un innesto, ma anche due, visto che il futuro di Simon Kjaer è in bilico e gli altri difensori (tolto Alessio Romagnoli) non sono particolarmente affidabili.

Calciomercato Milan, piace Ben Godfrey

Il Milan ha messo gli occhi su diversi profili. Due nomi spesso menzionati sono Kristoffer Ajer del Celtic Glasgow e Wesley Fofana del Saint Etienne. Ma nelle scorse ore ne è emerso uno nuovo: è Ben Godfrey del Norwich.

I colleghi di calciomercato.it hanno rivelato che il club rossonero ha effettuato un sondaggio per il 22enne nato a York. Attraverso un intermediario ha contattato Jamie Moralee, CEO di New Era Global Sports e Rashid Uddin, Head of Overseas Markets di New Era Global Sports, per chiedere informazioni sul calciatore. Stressa mossa fatta pure dalla Roma.

Il Norwich spara alto per quanto concerne il prezzo del proprio difensore: 50 milioni di euro. Una cifra spropositata, per quanto il ragazzo abbia dimostrato buone qualità e un potenziale interessante. In realtà una trattativa potrebbe essere chiusa per una somma vicina ai 28 milioni.

Un prezzo comunque alto. Milan e Roma hanno fatto solo dei sondaggi esplorativi, non c’è ancora nulla di concreto. Godfrey viene ritenuto un centrale di buone prospettive, però la valutazione economica elevata rende complicato un suo trasferimento in Serie A.

Va detto che il Norwich è ultimo in classifica in Premier League e la salvezza appare poco probabile. In caso di retrocessione in Championship, la richiesta del club inglese potrebbe scendere un po’.

