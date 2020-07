Milan, incontro con Ramadani per tre obiettivi: le ultime

Milan e Fali Ramadani, incontro di mercato mercoledì sera. Oltre ad Ante Rebic che il Diavolo prova a trattenere in definitivo, si è parlato anche di tre talenti nel mirino del club rossonero.

Il Milan incontra Fali Ramadani, agente che può favorire parecchio gli scenari milanisti nella prossima sessione estiva. Nell’occasione, come riferisce il CorSport oggi in edicola, non si è parlato del solo Ante Rebic per il quale il Diavolo punta all’acquisto definitivo. Ma si è discusso anche di altri tre giocatori importanti, due attaccanti e un difensore.

Il primo è Luka Jovic, nome presente ormai da tempo nella lista milanista. In uscita dal Real Madrid per questioni tecniche e caratteriali, il giocatore dovrebbe tuttavia dimezzarsi lo stipendio per approdare in rossonero. In questo momento, infatti, guadagna più del doppio rispetto al nuovo tetto ingaggio fissato da Elliott: ovvero circa 6 milioni di euro.

Inoltre, affinché ci sia la fumata bianca, anche la modalità di cessione dovrebbe favorire il Diavolo: questa dovrebbe avvenire in prestito con diritto o obbligo di riscatto. E soprattutto il Milan non intende spendere la cifra investita un anno fa dai blancos, cioè 60 milioni di euro. Situazioni che, al di là delle intenzioni, rendono la trattativa e la possibilità particolarmente complicata.

Gli altri nomi di cui si è parlato sono due giocatori della Fiorentina: Nikola Milenkovic e Dusa Vlahovic. Il primo sarebbe quel rinforzo di spessore che la dirigenza intende affiancare ad Alessio Romagnoli, il secondo sarebbe invece un’alternativa a Jovic. La Viola ha fissato due valutazione molto alte per questi giocatori, ma il Milan ha provato comunque a sondare il terreno.

