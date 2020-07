Rebic, il Milan studia una soluzione low-cost: il piano

Milan, trattenere Ante Rebic ora è una priorità. E il club rossonero, rivela il CorSport oggi in edicola, ha studiato una strategia low cost per trattenerlo. Ecco di cosa si tratta.

Ante Rebic e il Milan, si entra nel vivo per il futuro. Come infatti svela il CorSport oggi in edicola, nella serata di mercoledì c’è stato un incontro tra l’agente Fali Ramadani e i dirigenti rossoneri per ridiscutere della posizione dell’attaccante giusto in rossonero in prestito biennale.

L’intento del club, ovviamente, è quello di acquistarlo in maniera definitiva. Il dialogo tuttavia non si limita al solo procuratore, ma procede spedito anche con l’Eintracht Francoforte. Nei piani rossoneri ci sarebbe uno scambio alla pari con André Silva, attaccante milanista che nel frattempo sta facendo benissimo in Bundesliga dove anche lui è in prestito per due anni.

Il Milan però non ha intenzione di inserire un extrabudget per riscattare Rebic, e dunque andrà trovata un’intesa con i tedesco per uno scambio equo. Il problema è la presenza della Fiorentina nell’affare, alla quale dovrà andare il 50% del ricavo della cessione del croato in virtù dell’accordo al momento del precedente trasferimento.

L’intoppo, pertanto, è sulle valutazione che le società dovranno trovare sui due giocatori. Una volta poi trovata la quadra, si potrà effettivamente procedere allo scambio diretto con acquisizione a titolo definitivo. Sarebbe una soluzione strepitosa per la società rossonera, che non dovrebbe così sborsare i circa 30 milioni al momento necessari per trattenere il 26enne di Spalato.

