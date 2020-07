Milan, Saelemaekers: “Incredibile con la Juve. Battiamo il Napoli” | VIDEO

Parla Alexis Saelemaekers. L’esterno belga protagonista dell’intervista al canale tematico del club, Milan Tv, in vista della sfida al Napoli.

Complice l’infortunio a Samu Castillejo, Alexis Saelemaekers sta riuscendo a ritagliarsi un importante spazio in maglia rossonera. L’esterno belga ha parlato ai microfoni di Milan Tv: “Contro la Juventus è stato incredibile, abbiamo dimostrato una grande mentalità.

E’ con questa mentalità che dovremmo affrontare la prossima gara. Abbiamo tutte le carte in regola per battere il Napoli”.

Crescita costante – “Da quando sono qui ho lavorato duro per avere la possibilità di giocare. Il Mister mi ha dato la possibilità e io faccio il massimo per meritarmela. In campo do tutto per aiutare la squadra a vincere”.

Consigli – “Calhanoglu è un gran bravo ragazzo, quando sono arrivato mi ha accolto con molti consigli dentro e fuori dal campo per migliorarmi. Avere degli amici che ti spiegano Milano e il Milan è importante”.

GUARDA TUTTA L’INTERVISTA:

A year on the upside for Alexis: check out his interview ahead of #NapoliMilan 👀

Un 2020 in continua crescita per Saelemaekers: guarda la sua intervista 👀#SempreMilan pic.twitter.com/2IQmCGMFxK

