Sarri su Milan-Juve: “Avremmo perso anche con Dybala”

L’ammissione di Maurizio Sarri riguardo alla sconfitta bruciante della sua Juventus in casa del Milan di martedì scorso.

Nella conferenza stampa odierna di Maurizio Sarri si è tornato a parlare della splendida vittoria del Milan sulla sua Juventus per 4-2 in rimonta.

L’assenza di Paulo Dybala sembra essere stato un handicap importante per i bianconeri. Ma mister Sarri non vuole alibi per spiegare la sconfitta.

“Se con Dybala in campo sarebbe cambiato qualcosa? Non credo, avremmo perso lo stesso” – ha ammesso l’allenatore della Juventus senza mezzi termini.

Una grande ammissione di umiltà per Sarri, che in qualche modo fa capire come il Milan abbia meritato la vittoria e non cerca scusanti per la rimonta subita nel secondo tempo.

