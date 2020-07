Ag. Tonali: “Juve in pole? L’Inter ha colmato il gap”

L’agente del talentuoso classe 2000 del Brescia ha parlato delle prospettive di Tonali e delle squadre sulle sue tracce.

Si continua a parlare di Sandro Tonali come un predestinato assoluto. Il talento del Brescia è al centro di diversi incroci di calciomercato.

Oggi l’agente Beppe Bozzo, interpellato dal Foglio Sportivo, è tornato a parlare del futuro del classe 2000: “Sandro è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più degli altri”.

Sulle squadre che sono attualmente sulle sue tracce: “La Juventus sul mercato ha sempre cercato di indebolire le avversarie. Poi il Milan ha sofferto la mancanza di una proprietà aderente alle attese di un club di questo calibro. L’Inter ha colmato il gap, i bianconeri questa volta non riusciranno a smontare il loro competitor come fatto con successo in passato, anche perché il valore di mercato degli interisti si è alzato parecchio rispetto a qualche anno fa”.

