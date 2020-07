Bild – Milan, l’offerta per Rangnick: le ultime news

Il noto quotidiano sportivo tedesco ha svelato altri dettagli della proposta del Milan per convincere Ralf Rangnick a diventare il nuovo tecnico.

Dalla Germania arrivano nuove notizie ed informazioni sui contatti frequenti tra il Milan e Ralf Rangnick, colui che dovrebbe diventare il prossimo tecnico rossonero.

Secondo il giornalista Christian Falk, nota penna del quotidiano sportivo Bild, il Milan avrebbe messo sul piatto una proposta di contratto da tre anni, dunque fino alla stagione 2022-2023 per guidare il club.

Da giorni si vocifera di un’offerta d’ingaggio da ben 5 milioni netti a stagione per Rangnick. Secondo Falk a breve arriverà la risposta definitiva dell’attuale manager di Lipsia e Salisburgo.

