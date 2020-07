Calciomercato Milan, Leonardo ci prova per il difensore

Anche il Psg di Leonardo è sulle tracce di un obiettivo del Milan. Ai francesi come ai rossoneri piace il calciatore dell’Eintracht Francoforte, Evan N’Dicka.

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Evan N’Dicka. Il difensore 20enne in forza all’Eintracht Francoforte, da tempo finito nel mirino del club rossonero, stando a quanto riportano in Francia, sarebbe un obiettivo del Psg di Leonardo.

Secondo quanto scrive Le10Sport, il nome del giovane è sul taccuino del club transalpino. Piace la sua duttilità nel giocare sia a sinistra che al centro.

N’Dicka è così stato individuato come un ottimo prospetto su cui potere puntare ma al momento non sarebbero state avviate trattative con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SUL COLPO SZOBOSZLAI