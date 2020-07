Calciomercato Milan – Tre nomi per il dopo-Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sempre più dubbioso sul restare al Milan nella prossima stagione. I rossoneri hanno già sondato tre alternative.

Senza dubbio le parole di Zlatan Ibrahimovic fanno discutere. L’attaccante del Milan è sempre più dubbioso riguardo ad un suo futuro in maglia rossonera.

Il classe ’81 lascerebbe un vuoto importante da colmare per l’attacco rossonero. Perché oltre a Rebic e Rafael Leao servirebbe rimpolpare il reparto con un nuovo centravanti.

Secondo Sportmediaset sarebbero tre i nomi che il Milan starebbe seguendo in questi giorni, per cautelarsi in caso di rottura definitiva con Ibra.

Il primo è un nome ormai noto: Luka Jovic, stella serba del Real Madrid che lascerà la Spagna molto probabilmente a fine campionato. Il prezzo è molto alto, visto che le ‘merengues’ chiedono almeno 55 milioni di euro per il talento slavo.

Il Milan proverà ad abbassare le pretese o puntare sul prestito oneroso. Nel frattempo sondato anche il connazionale Dusan Vlahovic, talento della Fiorentina che ha già dimostrato qualità tecniche non indifferenti in questa stagione.

Terza pista per l’attacco che porta infine a Sardar Azmoun. Il bomber iraniano dello Zenit San Pietroburgo è tra questi il più simile a Ibrahimovic: longilineo, tecnicamente valido e con un senso del gol innato.

I tre attaccanti hanno una cosa in comune: sono tutti gestiti dall’agente Fali Ramadani. Ed i rapporti tra quest’ultimo ed il Milan appaiono più che buoni.

