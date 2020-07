Sportmediaset – Ibrahimovic, messaggio al Milan: Raiola al lavoro

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri molto importanti per il suo futuro. Ma c’è chi sta già lavorando…

Le parole rilasciate da Zlatan Ibrahimovic ieri a Sportmediaset fanno certamente discutere. L’attaccante del Milan ha fatto intendere come sia molto dubbioso su un futuro in rossonero.

Colpa di un progetto che non lo soddisfa pienamente, perché era abituato ad un Milan vincente, ricco di campioni, che potesse progettare l’assalto a Scudetto o Champions League.

Ma Ibra ha inviato anche messaggi chiari alla dirigenza del Milan, in particolare ad Ivan Gazidis: “Mi diverto a giocare, Milano è la mia seconda casa. Però non gioco per i contratti, gioco per gli obiettivi, per tornare a vincere”.

Insomma Ibrahimovic sarebbe ben felice di restare ancora al Milan, anche se nessuno lo ha chiamato per trattare. Eppure Mino Raiola sembra già al lavoro per provare a trovare un accordo non semplice.

“Mino mi ha chiesto solo una cosa, se mi diverto in campo al Milan. Gli ho risposto di sì” – ha detto Zlatan, facendo capire come Raiola possa seriamente lavorare per provare a prolungare la permanenza del 38enne svedese a Milanello.

