Caressa risponde a Mihajlovic: “E’ grave che succeda nel 2020”

“L’unica cosa fastidiosa è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole”, risponde così Caressa a Sinisa Mihajlovic

Tutti ricorderete lo sfogo di Sinisa Mihajlovic al termine del match contro il Sassuolo. Il tecnico serbo accusò Fabio Caressa di aver trascurato il Bologna dopo la vittoria contro l‘Inter (La trasmissione di quello lì piccolino, il marito di Benedetta Parodi, sembrava Inter Channel).

In mattinata è arrivata la replica del telecronista di Sky, nel corso di Deejay Football Clu:”Abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17:15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello.

L’unica cosa fastidiosa, ma non per me che non me ne frega niente, è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole. È una cosa un po’ grave nel 2020, soprattutto per chi ha due figlie come me”.

