Calciomercato Milan – Sfida a tre per Rashica

Milan ma non solo. Anche altri due club di livello internazionale sono molto attratti dal talento kosovaro Rashica.

Conferme sull’interesse da parte del Milan per Milot Rashica. Il talento kosovaro resta un nome intrigante sul taccuino dei dirigenti rossoneri.

Da giorni si parla di Rashica come un possibile rinforzo per il Milan. Lo scrive anche oggi Tuttosport, facendo sapere che negli ultimi tempi sarebbero andati in scena alcuni colloqui tra il club e l’entourage del giocatore.

Sondaggi anche con il Werder Brema, l’attuale club d’appartenenza di Rashica. Ma il Milan non corre da solo: si parla di una corsa a tre per acquistare il cartellino del classe ’96.

Oltre ai rossoneri anche il Napoli di Rino Gattuso ed i tedeschi del Lipsia appaiono molto interessati a Rashica. Non sarà facile dunque per il Milan vincere la concorrenza internazionale.

Una cosa è certa: Rashica lascerà il Werder nella prossima sessione di calciomercato. Lo ha annunciato qualche ora fa il direttore sportivo dei tedeschi, facendo intendere che l’ex Vitesse ha letteralmente chiesto di cambiare aria.

Il costo del cartellino di Rashica si dovrebbe aggirare attorno ai 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE -> GALLIANI TENTA IBRA: FUTURO IN BRIANZA?