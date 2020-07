Milan, occhio al cartellino: tre diffidati importanti 

Napoli-Milan, attenzione al cartellino giallo stasera a Fuorigrotta. Ci sono infatti tre giocatori importanti a rischio squalifica per il prossimo match in caso di ammonizione.

Napoli-Milan, occhio al cartellino stasera allo stadio San Paolo: lo ricorda Tuttosport oggi in edicola. Come infatti evidenzia il quotidiano oggi in edicola, ci sono tre diffidati a rischio in casa rossonera: Alessio Romagnoli, Ismael Bennacer e Ante Rebic. In realtà in lista ci sarebbe anche Mateo Musacchio, il quale però ha chiuso anzitempo la sua stagione.

Questi, in caso di ammonizione nel big match di stasera, salterebbero la prossima gara interna contro il Parma. Match che per il Diavolo equivale alla luce in fondo al tunnel dopo il terribile ciclo di ferro da cui però ne è uscito alla grande al momento, ma è sempre meglio non rischiare.

Anche perché si tratta di giocatori unici e fondamentali per la squadra di Stefano Pioli. Il capitano, riferimento assoluto, nel caso lascerebbe una retroguardia in emergenza con i soli Simon Kjaer e Matteo Gabbia a disposizione.

In caso di sanzione per Bennacer, invece, toccherebbe a quel punto a un Lucas Biglia fermo da tempo e forse anche un po’ distratto considerando un addio sicuro a fine stagione. Per quanto riguarda in ultimo Rebic, è sempre meglio non rinunciare mai al proprio bomber. Dunque massima attenzione stasera contro gli uomini di Gennaro Gattuso.

