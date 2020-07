Paquetá: “Gattuso persona speciale. Ora ho fiducia” 

Napoli-Milan, le parole di Lucas Paquetá nel pre partita del San Paolo. Il brasiliano ha commentato il rincontro con Gennaro Gattuso e la sua crescita in questa ripresa di campionato.

Napoli-Milan, è Lucas Paquetá la grande sorpresa di formazione per i rossoneri. Il brasiliano, preferito da Stefano Pioli ad Alexis Saelemaekers sulla destra, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita.

L’ex Flamengo ha commentato il rincontro con Gennaro Gattuso, suo primo allenatore in Italia: “Sono legato a Gattuso, sono felice di rivederlo. E’ una grande persona ed è stato speciale per me quando sono arrivato qui. Ma dobbiamo pensare a fare una grande partita per vincere e continuare la crescita”.

Si registrano netti miglioramenti, intanto, per il talento carioca: “Ora sto bene, ho più fiducia e sto lavorando tanto. Spero di fare una grande partita stasera. Napoli-Milan le squadre più in forma dopo l’Atalanta? Sì, stiamo facendo entrambe un grande lavoro. Sarà una grande partita, speriamo sia migliore per noi…”.

