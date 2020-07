Napoli-Milan, lungo abbraccio fra Maldini e Gattuso

Lungo abbraccio fra Maldini e Gattuso sul manto del San Paolo. I due saranno per la prima volta avversari dopo tante battaglie.

Napoli-Milan è una partita speciale per Gennaro Gattuso. Che per la prima volta affronta il Diavolo da avversario. Per Rino è un match davvero molto importante dopo l’addio l’anno scorso.

Durante il riscaldamento delle due squadre, l’allenatore del Napoli e Paolo Maldini si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio, molto emozionante. I rapporti fra l’attuale direttore tecnico del Milan e Gattuso restano eccellenti, nonostante l’addio di un anno fa.

I due hanno condiviso momenti troppo importanti ed è per questo che è stato un incontro emozionante. Per la prima volta, dopo tante battaglie sempre dalla stessa parte, i due saranno avversari, ma solo per 90 minuti.

