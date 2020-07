Parma, allarme Coronavirus rientrato: test negativi

Test negativi per tutto il gruppo squadra, compreso il membro trovato positivo nelle scorse ore: coaì il Parma con un comunicato ufficiale.

Nella giornata di ieri è scattato l’allarme per un positivo al Coronavirus al Parma. Caso rientrato in queste ore: il club gialloblu – attraverso i propri canali ufficiali – ha infatti comunicato che

“tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso.

La squadra partirà dunque come da programma questo pomeriggio dal ritiro di Collecchio per recarsi allo Stadio Tardini e disputare la sfida contro il Bologna”.

Ricordiamo che il Milan sarà l’avversario del Parma, mercoledì alle ore 19.30 allo stadio San Siro, in un match valevole per la 33esima giornata di Serie A

LEGGI ANCHE: OSTACOLO PER JOVIC