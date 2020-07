Calciomercato Milan – Juventus su Dzeko, via libera per Milik?

La Juventus potrebbe cambiare obiettivo per l’attacco e valutare un altro calciatore per rinforzarsi. Ecco le ultime news.

Potrebbero cambiare gli scenari per il futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante dovrebbe lasciare il Napoli a fine stagione e si è spesso parlato di Juventus come club in pole per il suo ingaggio.

Secondo Tuttosport però la Juve starebbe pensando ad un altro centravanti per rinforzare il proprio reparto. Nel mirino bianconero è finito Edin Dzeko, numero 9 e capitano della Roma.

Il bosniaco potrebbe diventare il primo obiettivo per l’attacco, visto che non è da escludere che la Roma possa cederlo per esigenze di bilancio.

In questo modo la pista Milik diventerebbe secondaria. Un piccolo assist per il Milan, altro club molto interessato al centravanti polacco in uscita dal Napoli.

Milik piace a Sarri, ma con l’eventuale arrivo di Dzeko diventerebbe un’ipotesi più concreta per i rossoneri e per il dopo-Ibrahimovic.

C’è comunque sempre da accontentare la richiesta del Napoli: gli azzurri vogliono almeno 30-35 milioni di euro per Milik, nonostante il suo contratto scadrà a giugno 2021.

