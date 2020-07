Gaich rifiuta il CSKA Mosca: il Milan ci prova?

Adolfo Gaich ha detto no alla proposta del CSKA Mosca e non dovrebbe andare in Russia. Il talento del San Lorenzo piace anche al Milan e non solamente.

Non sarà in Russia il futuro di Adolfo Gaich, attaccante talentuoso del San Lorenzo. Il suo attuale club aveva accettato l’offerta del CSKA Mosca e sembrava tutto fatto il trasferimento, ma il giocatore ha deciso ha rifiutato la proposta contrattuale russa.

Secondo quanto rivelato da Olè, il 21enne centravanti accostato anche al Milan preferisce un’altra destinazione. Si riapre la possibilità di un passaggio al Club Brugge, in Belgio. I contatti tra le parti sono ripresi e Gaich potrebbe trasferirsi nella Jupiler League prima di approdare eventualmente in un campionato europeo top.

Sulle tracce del calciatore anche Everton, PSG e Fiorentina oltre al già citato Milan. Si era parlato pure di Inter settimane addietro, ma per il momento i nerazzurri si tengono stretti Lautaro Martinez.

Matias Favano, agente del ragazzo, ha così parlato in questi giorni a Tyc Sports: «Gestiamo altre priorità. Uno indica ciò che è Inghilterra, Spagna, Germania o Italia, ma è sorta la Russia. Lo apprezziamo e ascoltiamo, ma per andare su quel mercato i numeri devono essere diversi. Stiamo parlando del contratto economico del giocatore, che per andare in Russia deve essere molto meglio di quello che è stato discusso».

