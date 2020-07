Milan, forza e maturità. Continua la corsa europea

Napoli-Milan 2-2, finisce così allo stadio San Paolo. Altra grande prestazione per i rossoneri che prima passano in vantaggio e poi rimontano il sorpasso partenopeo. Una nuova dimostrazione di forza in questa ripresa di campionato.

Finisce 2-2 allo stadio San Paolo, un risultato che in fondo fa tutti felici. Un pareggio che accontenta gli azzurri che evitano il sorpasso dei rossoneri, ma un risultato positivo anche per i rossoneri che continuano la striscia positiva e arrivano a un incoraggiante quota 50 importante per la corsa all’Europa League.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, alla fine è un pari giusto anche se i padroni di casa hanno dato l’impressione di avere qualcosa in più. Si sono affrontate due squadre in fiducia e che non finiscono mai in affanno ieri a Fuorigrotta, dove nessuna si è mai fatta trovare davvero scoperta dall’altra.

Meglio il Napoli nella prima parte di gara che sfiora il goal in più occasioni, ma è il Diavolo a capitalizzare con un ribaltamento di fronte concretizzato da Theo Hernandez. La squadra di Gennaro Gattuso è abile nel non farsi prendere dalla smania della rimonta a tutti i così, così riparte con una manovra ragionata che porta all’1-1 di Giovanni Di Lorenzo con la complicità di Gianluigi Donnarumma.

Nella ripresa il Milan resta in piedi, e in partita, senza ricorrere a chissà quale furore. E in più pesca un jolly determinante dopo il momentaneo sorpasso del Napoli con Dries Mertens: è Giacomo Bonaventura, entrato poco prima, a guadagnarsi un calcio di rigore in una percussione solitaria. Frank Kessie non sbaglia: 2-2. Un punto prezioso per il gruppo milanista. Questa volta – evidenzia la rosea – va bene così.

LEGGI ANCHE: GATTUSO NON CI STA: “COSI’ E’ UN ALTRO SPORT, VA CAMBIATA LA REGOLA”