Milan impeccabile dal dischetto. Theo Hernandez da record

I dati del Milan dopo la partita di questa sera contro il Napoli. Arrivano dei record confortanti per la squadra di Pioli.

Spuntano dei numeri importanti per il Milan dopo la fine del match con il Napoli, pareggiato con un emozionante 2-2.

Oggi Franck Kessie è andato a segno dal dischetto per il gol del pareggio finale. Si tratta dell’ottavo centro stagionale su otto calci di rigore tirati dal Milan.

Una media perfetta dagli undici metri per i calciatori rossoneri. Oltre all’ivoriano sono andati a segno su rigore in campionato anche Ibrahimovic, Calhanoglu e Piatek.

Record anche per Theo Hernandez. Il francese, con la rete segnata oggi per il momentaneo 1-0 rossonero, diventa il terzino più prolifico della storia del Milan in una singola stagione.

Theo è salito a 7 reti complessive (6 in campionato e una in coppa), superando di colpo due mostri sacri come Serginho e Kaladze, entrambi fermi a 5 gol segnali in una singola annata.

