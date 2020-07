Milan, c’è la prima offerta a Szoboszlai: le cifre 

Milan, c’è l’offerta diretta a Dominik Szoboszlai. Oltre alla proposta economica, il club ha garantito al talento anche un ruolo chiave all’interno della formazione. Ecco cifre e dettagli.

Milan, accelerata di mercato in piena corsa europea. Come infatti riferisce Tuttosport, il club ha presentato a Dominik Szoboszlai la prima offerta di contratto. La proposta è di un quinquennale da 1.5 milioni all’anno più bonus e con la garanzia di un ruolo di rilievo all’interno della formazione titolare.

Del resto il centrocampista classe 2000, in forza al Salisburgo, è uno dei grandi obiettivi milanisti nonché pupillo assoluto di Ralf Rangnick. Ed è proprio la presenza dell’uomo Red Bull a dare una corsia preferenziale al Diavolo per il talento ungherese.

Per quanto riguarda il giocatore, sembrerebbe esserci pieno entusiasmo per un eventuale approdo a Milanello. Conferme che giungono da spifferi dall’entourage ma anche da alcuni indizi social lasciati direttamente dal giocatore, come alcuni like alle notizie che evidenziavano la trattativa e un suo possibile passaggio al Milan.

Ma il club si muove anche su altri fronti. Oltre ad aver fissato un appuntamento con Mino Raiola per Gianluigi Donnarumma, la società è in piena trattativa con Fali Ramadani e l’Eintracht Francoforte per la permanenza definitiva di Ante Rebic. L’obiettivo è uno scambio alla pari con André Silva.

