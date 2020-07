Napoli-Milan 2-2, la moviola: rigore dubbio, mancano due gialli

Napoli-Milan 2-2, ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Secondo il quotidiano, non è apparso brillante l’arbitro Federico La Penna: dubbi sul rigore e mancano due cartellini gialli.

Napoli-Milan 2-2: come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non è stata una prestazione convincente al 100% quella di ieri da parte dell’arbitro Federico La Penna.

Si parte all’11esimo, quando scatta il primo dei cinque cartellini gialli della gara. Il primo in lista è Giovanni Di Lorenzo in contrasto con Theo Hernandez, ma l’impressione è che per la durezza con cui arriva anche il francese avrebbe meritato la stessa punizione.

Al 72esimo c’è invece l’episodio madre della gara: il rigore al Diavolo per tocco tra Giacomo Bonaventura e Nikola Maksimovic. Alla prova delle immagini – evidenzia il quotidiano – si vede chiaramente che il contatto è successivo al tocco del difensore azzurro che allontana il pallone.

Il direttore di gara però è sicuro, ripete “l’ho visto io” e il Var non lo smentisce. Nonostante ciò, la lettura non convince. Manca poi un’ammonizione per l’intervento di José Callejon su Hernandez. Inevitabile il secondo giallo ad Alexis Saelemaekers: enorme l’ingenuità del belga.

