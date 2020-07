Napoli-Milan 2-2, le pagelle della Gazzetta: super Kessie, delude Donnarumma 

Napoli-Milan 2-2, ecco le valutazioni de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ci sono cinque non promossi tra le fila rossonere, boom per Frank Kessie considerato invece il migliore in campo.

Napoli-Milan 2-2, sono cinque i bocciati tra le fila rossonere per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. E’ invece Frank Kessie il migliore in campo in assoluto con voto 7.5, mentre il peggiore – sempre secondo la rosea – è Gianluigi Donnarumma.

Voto 5.5. per il portierone rossonero che ha responsabilità su entrambi i goal partenopei. Voto 6 per un Andrea Conti che fatica fino alla fine ma che nel complesso tiene botta, 7 per un roccioso Simon Kjaer e 6.5 per un ritrovato Alessio Romagnoli. Un meritatissimo 7 in pagella va anche a Theo Hernandez in gol e in netto miglioramento sulla fase difensiva.

Super Kessie in mediana: difensore aggiunto, equilibratore della mediana e senza dimenticare gli inserimenti. Una forza d’urto importante per il Diavolo. 6.5 per Ismael Bennacer che innesca l’azione dello 0-1 e non si fa sorprendere dalle folate avversarie. 5.5 invece per un Lucas Paquetá prezioso in difesa ma che in attacco va solo a sprazzi e stesso voto per un Hakan Calhanoglu che non tira mai in porta.

Voto 6.5 invece ad Ante Rebic, 5.5 per Zlatan Ibrahimovic che non è lo stesso di sempre causa stanchezza. La stessa mediocrità va anche al subentrato e acerbo Alexis Saelemaekers che finisce in anticipo la gara. 6.5 a Rafael Leão: secondo il quotidiano, è ormai uscito dal bozzolo. Non sarà ancora una farfalla, ma intanto inizia a volare. Infine 7 a Giacomo Bonaventura che cambia la gara e stesso voto in pagelle pure a Stefano Pioli.

