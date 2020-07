Pioli: “Potevamo vincerla. Hernandez giocatore fantastico”

Altre dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Napoli-Milan ai microfoni dell’emittente Milan TV.

Le dichiarazioni rilasciate da mister Stefano Pioli ai microfoni di Milan TV, subito dopo il fischio finale di Napoli-Milan:

“Potevamo vincerla, peccato essere rimasti in dieci nel finale. Vincere gare come queste ti fa salire di mentalità, ci abbiamo provato. Fare questi risultati era impensabile 10 giorni fa. Siamo in crescita, ma non dobbiamo fermarci e specchiarci. Testa subito alle prossime 6 gare”.

Sull’andamento del match: “Il Napoli ha fatto meglio nel primo tempo, ci ha messo in difficoltà. Poi siamo usciti bene nella ripresa, abbiamo meritato e l’atteggiamento di squadra è stato positivo”.

Infine sulla crescita di Theo Hernandez: “E’ un giocatore fantastico, sta bene e ha voglia. Deve migliorare in fase difensiva, ma oggi ha fatto bene contro Callejon. Quando parte in profondità è imprendibile. Lo avevo già visto in amichevole tra Fiorentina e Real qualche anno fa, mi aveva già impressionato”.

