Pobega piace a due club, il Milan vuole rinnovare: le ultime

Il Milan intende blindare Tommaso Pobega, centrocampista autore di un’ottima stagione in Serie B con il Pordenone. Intanto due squadre sono interessate.

La buona stagione di Tommaso Pobega al Pordenone non è passata inosservata in Serie A. Il Milan, proprietario del cartellino, ha apprezzato molto il rendimento del giocatore in prestito al Pordenone.

27 presenze, 5 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia. Molte prestazioni convincenti nella squadra guidata da Attilio Tesser. Il club friulano ha il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore classe 1999 e intende esercitarlo, ma il Diavolo vanta l’opzione di contro-riscatto e la eserciterà.

Come spiegato da gianlucadimarzio.com, il Milan è già in contatto con gli agenti di Pobega per discutere del rinnovo di contratto. L’attuale accordo scade a giugno 2022 e c’è la volontà di estenderlo. Poi va capito che il centrocampista farà parte della squadra rossonera nella prossima stagione o andrà nuovamente in prestito.

In Serie A non mancano le società che apprezzano Pobega. In particolare sono Atalanta e Torino ad essere molto interessate al calciatore.

