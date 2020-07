Serie A come la Premier: maglie con font unico

Per la prima volta nella storia della Serie A tutte le maglie dei vari club avranno la stessa grafica per i numeri ed i nomi.

Per la prima volta la Serie A ha deciso di utilizzare lo stesso font, ovvero il carattere grafico, per numeri e nomi che compariranno sulle maglie delle 20 squadre del campionato.

Un’usanza già utilizzata da anni in Premier League, dove tutti i club utilizzano il medesimo font sulle rispettive casacche e divise da gioco.

Il portale Passione Maglie ha già svelato in anteprima la grafica che apparirà sul retro di ogni maglietta ufficiale per la stagione 2020-2021, compresa quella del Milan.

Una scelta di font uniforme che verrà poi personalizzata da ogni squadra con colori e possibili loghi interni, come mostrato dall’immagine qui sopra in anteprima.

L’ufficialità di questa grafica per numeri e nomi dovrebbe arrivare nelle ultime gare del campionato 2019-2020. In quel caso molte squadre di Serie A scenderanno in campo con le nuove divise per presentarle in vista della prossima annata.

LEGGI ANCHE -> BUSTOS-MILAN, DECIDE TUTTO RANGNICK