Calciomercato Milan – Bustos, decide Rangnick

Novità sull’affare Nahuel Bustos. L’attaccante argentino del Talleres piace al Milan, ma la trattativa non è ancora nel vivo.

Da giorni il Milan ha in testa un colpo di origine sudamericana. Piace Nahuel Bustos, giovane attaccante argentino del Talleres.

I recenti contatti con l’intermediario Alessandro Lucci hanno confermato il forte interesse rossonero. Inoltre sarebbero giunti sempre più apprezzamenti dagli osservatori del Milan, inviati in Argentina proprio per seguire da vicino Bustos.

Ma come scrive Calciomercato.com quest’oggi, il Milan aspetterà prima di affondare il colpo per Bustos. In particolare per due motivi.

Il primo è di origine economica: i rossoneri vogliono abbassare le pretese del Talleres, che chiede il versamento dei 15 milioni di euro della clausola rescissoria.

L’altro riguarda la decisione finale. Sarà il prossimo tecnico-manager Ralf Rangnick a dare l’avallo definitivo per l’eventuale acquisto del centravanti classe ’98.

La buona notizia per il Milan è che la Roma, altra pretendente italiana a Bustos, sembra essersi defilata. I giallorossi avevano avviato la trattativa con il d.s. Petrachi, ma dopo l’esonero di quest’ultimo sembrano aver fatto un passo indietro.

