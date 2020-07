Milan-Parma, assente l’ex tanto atteso

Juraj Kucka sarà costretto a saltare Milan-Parma di domani sera a causa di un problema fisico. Ad annunciarlo è stato D’Aversa in conferenza stampa

Juraj Kucka non ci sarà. Il centrocampista slovacco classe 1987 non prenderà parte alla sfida che più avrebbe voluto giocare. Il calciatore non sarà a San Siro – come ammesso da D’Averso in conferenza stampa – per un problema fisico.

Kucka con uno stadio pieno avrebbe ricevuto sicuramente gli applausi dei sostenitori del Milan, che mai lo hanno dimenticato.

Le immagini delle lacrime di addio, prima della partenza per la Turchia, dove avrebbe indossato la maglia del Trabzonspor, sono ancora impresse nella mente di tutti. Così come la sua grinta in campo. Kucka, ricordiamo, fu ceduto nel luglio del 2017 solo per questioni di bilancio.

