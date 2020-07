Napoli, è fatta per la punta. Milik si libera

Arrivano notizie importanti in casa Napoli per quanto riguarda il nuovo centravanti: Milik a questo punto è vicino all’addio.

Il Napoli è praticamente ad un passo dall’acquisto del suo nuovo centravanti. Accordo raggiunto con il talento nigeriano Victor Oshimen.

Un calciatore in passato seguito anche dal Milan, che rappresenta la prima scelta dei partenopeo. Arriverà a breve dal Lille, ma nel frattempo il d.s. Giuntoli ha in pugno l’ok del giocatore.

Si parla di un accordo raggiunto in Sardegna tra il Napoli e l’entoruage di Oshimen. Un contratto fino al 2025 a 3,5 milioni netti a stagione più bonus.

Una notizia che automaticamente esclude Arkadiusz Milik dalla rosa del Napoli per la stagione 2020-2021. Il polacco, che ha già rifiutato due proposte di rinnovo, è pronto a lasciare il suo attuale club.

Il Milan, ma anche la Juventus in tempi recenti, si è detto molto interessato al classe ’94 come possibile sostituto di Zlatan Ibrahimovic. L’arrivo a Napoli di Oshimen diventa un assist perfetto per le pretendenti al suo cartellino.

Il problema resta l’alta richiesta di Aurelio De Laurentiis: nonostante la scadenza contrattuale nel 2021, il patron del Napoli sembra valutare Milik non meno di 40-50 milioni di euro. Il Milan punterà ad abbassare certe pretese.

