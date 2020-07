Pioli difende Donnarumma: “Zero colpe sui gol del Napoli”

Stefano Pioli ha risposto così alle critiche piovute su Gigio Donnarumma dopo il 2-2 tra il Napoli ed il Milan per le reti subite.

Dopo il 2-2 tra Napoli e Milan in molti hanno puntato il dito contro Gianluigi Donnarumma.

Il portiere rossonero è stato considerato colpevole delle due reti subite al San Paolo. I gol di Di Lorenzo e Mertens non lo hanno visto reattivo come al solito.

A difenderlo però c’ha pensato Stefano Pioli, che oggi in conferenza stampa ha ammesso di essere sempre contento delle prove di Donnarumma, assolvendolo da colpe specifiche.

“Gigio ha equilibrio mentale, non si abbatte con le critiche e non è abituato ad esaltarsi con gli elogi – dice Pioli -. Non ha colpe sui gol del Napoli, erano conclusioni deviate ed arrivate all’improvviso tra molte gambe”.

Donnarumma non può che imparare da certe situazioni: “E’ in crescita, ha un rendimento altissimo. Tutto ciò che gli sta accadendo gli servirà da esempio per il futuro”.

