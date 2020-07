Szoboszlai al Milan, intesa trovata: rivelazione dalla Turchia

Dalla Turchia giunge notizia dell’ormai certo passaggio di Dominik Szoboszlai dal Red Bull Salisburgo al Milan. L’affare sarebbe stato ormai definito.

Non è un segreto l’interesse forte del Milan nei confronti di Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese è uno degli obiettivi primari del club per il prossimo mercato.

Secondo quanto rivelato in Turchia da Tribun Dergi, il club rossonero avrebbe raggiunto l’accordo per assicurarsi il giocatore. Non vengono forniti dettagli, ma il trasferimento di Szoboszlai al Milan viene dato per certo.

Si attendono conferme nelle prossime ore in merito a questa operazione che comunque la società di via Aldo Rossi punta a condurre in porto. Da ricordare che nel suo attuale contratto con il Red Bull Salisburgo c’è una clausola di risoluzione da 24-25 milioni di euro, questo è il prezzo da pagare.

