ML – Infortunio Paquetà, niente Milan-Parma: le sue condizioni

Lucas Paquetà sarà assente nella gara odierna contro il Parma. Stefano Pioli non potrà contare su di lui per un problema al ginocchio.

Nella gara casalinga contro il Parma, il Milan non potrà contare su Lucas Paquetà. Il brasiliano ha rimediato un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verranno valutate con cura le sue condizioni.

L’ex Flamengo stava iniziando a trovare spazio con continuità nello scacchiere di Pioli. A Napoli non aveva fatto benissimo e infatti l’allenatore lo aveva richiamato in panchina a fine primo tempo per far entrare Saelemaekers. Il brasiliano continua a non convincere a pieno e chissà quale sarà il suo futuro. Adesso però la priorità è un’altra: in assenza di Castillejo (infortunato) e lo stesso Saelemaekers (squalificato), chi giocherà stasera contro il Parma?

Milan-Parma, chi gioca al posto di Paquetà

Come detto, Castillejo e Saelemaekers non sono disponibili, quindi l’unica alternativa per Pioli è Giacomo Bonaventura, entrato a Napoli soltanto a gara in corso (e decisivo perché si è procurato il rigore del 2-2).

Il centrocampista marchigiano si muove sulla trequarti con disinvoltura, ma con caratteristiche diverse rispetto a Paquetà e dovrebbe agire da trequartista centrale. L’assenza del brasiliano però toglie delle valide alternative, soprattutto a gara in corso.

Oltre all’ex Atalanta, agiranno sulla trequarti anche Hakan Chalanoglu – sempre più nel vivo di questo Milan – e Ante Rebic, diventato indispensabile. In avanti ci sarà Zlatan Ibrahimovic, desideroso di trascinare la squadra rossonera in Europa con i suoi gol.