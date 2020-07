Kjaer: “Bella atmosfera nello spogliatoio. Riscatto? Che gioia”

Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan TV della prestazione di questa sera e ha commentato il riscatto.

Simon Kjaer ha giocato la sua prima partita da giocatore totale del Milan. Infatti oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del club sul suo riscatto dal Siviglia, costato 3,5 milioni.

Ecco le sue parole a Milan TV su questo importante passo nella sua carriera: “Una grande gioia, il Milan è un sogno per me. Sono contento, e sono felice anche per la vittoria. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo, poi siamo cresciuti“.

Su come si aspettava la sua esperienza al Milan: “Sapevo di poter fare bene. Nel calcio non si sa mai, ma sapevo di poter dare una mano. Sono contento ma c’è ancora molto da fare”

Sul momento del Milan: “C’è una bella atmosfera in spogliatoio anche grazie a queste vittoria. Siamo cresciuti molto anche nelle reazioni, crediamo in noi e nel mister. Ora non c’è tanto tempo ma abbiamo la stessa gioia di giocare a calcio che avevamo da bambini“.

MILAN PARMA 3-1, PAGELLE E TABELLINO