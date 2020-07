Milan, Castillejo ancora out: quando potrebbe rientrare

Stefano Pioli deve rinunciare a Samuel Castillejo anche in Milan-Parma, ma potrebbe ritrovarlo tra non molto. Forse contro l’Atalanta sarà convocabile.

Non c’è Samuel Castillejo nella lista dei giocatori convocati per Milan-Parma di stasera. L’esterno offensivo spagnolo è ancora alle prese con l’infortunio muscolare rimediato contro la SPAL.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano Tuttosport, l’ex Villarreal potrebbe rientrare la prossima settimana. Sarebbe un rientro importante per Stefano Pioli, che aveva trovato in lui una garanzia sulla fascia destra.

Castillejo era prezioso sia in fase difensiva che in quella offensiva, anche se deve migliorare in quanto a incisività in zona gol. Vedremo se magari contro l’Atalanta (venerdì 24 luglio) potrà essere a disposizione e tornare nell’elenco dei convocati del mister.

