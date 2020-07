Calciomercato Milan, affari col Siviglia: non solo Suso-Kjaer

Milan e Siviglia potrebbero presto tornare a trattare dopo aver portato a termine le operazioni Suso e Kjaer con successo

Gli affari tra Milan e Siviglia potrebbero non fermarsi a Suso e Kjaer. I rossoneri hanno portato a termine una doppia operazione, che sorride alle casse ma anche alla rosa.

Con la cessione ufficiale dell’esterno spagnolo, il Diavolo incassa una cifra vicina ai 24 milioni di euro. Aria fresca in un calcio in cui le plusvalenze servono come il pane.

Il Milan con Kjaer, invece, si assicura un centrale di affidamento per almeno altri due anni per soli 3,5 milioni.

Ma come dicevamo, Milan e Siviglia potrebbero presto tornare a trattare: Calciomercato.com conferma l’interesse da parte di Monchi per Davide Calabria. Il giovane terzino non rientra più nei piani dei rossoneri e potrebbe rappresentare un’altra ottima plusvalenza. Il Milan spera di poterlo cedere per una cifra vicina ai 10/12 milioni di euro.

