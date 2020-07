Calciomercato Milan, asta per Tonali: rossoneri in corsa

Il Milan non molla Tonali. L’Inter sembrava nettamente in vantaggio, ma il Brescia vuole valutare tutte le opzioni e spera nell’asta. Rossoneri alla finestra.

Sandro Tonali è uno dei centrocampisti più talentuosi e promettenti del panorama calcistico italiano, tra questi il Milan. Dopo un ottimo campionato di Serie B, il ventenne si è confermato anche nella massima serie con la maglia del Brescia.

Per il giocatore si sono mossi diversi club italiani, con l’Inter che sembrava prossimo a chiudere l’affare. Secondo quanto riferisce FcInterNews.it, il club nerazzurro non ha ancora chiuso la trattativa, complice anche un Brescia che vuole aspettare la fine del campionato. L’Inter ha comunque dalla sua l’accordo con il giocatore.

La società lombarda vuole massimizzare il ricavo dalla sua cessione e spera ancora in un rilancio del Milan per scatenare una vera e proprio asta di mercato. Il giocatore viene valutato 40 milioni di euro più bonus, senza contropartite. Già 10 milioni di euro in meno rispetto ai 50 preventivati a gennaio.

In caso di cessione, il Brescia però dovrà abbassare le pretese, così i club interessati a lui potrebbero approfittarne, prelevandolo a 30 milioni di euro. La Juventus si è defilata, così un derby di mercato è molto più che una probabilità.

Milan, Tonali nel centrocampo rossonero

Il Milan del futuro dovrebbe puntare ancora su Kessie e Bennacer nei due di centrocampo. È opportuno attendere quale sia realmente l’identità di gioco che ha in mente Rangnick, ma Tonali troverebbe comunque ampio spazio.

Le sue qualità da metronomo, aggiunte a quelle di Bennacer garantirebbero ampia qualità sulla mediana, unita alla corsa dell’ivoriano ex Atalanta.

Sia nel centrocampo a tre come mezzala, sia nel centrocampo a due assieme all’ex Empoli oppure in alternativa sistemerebbero la questione per molto tempo.

Tanto più che il PSG potrebbe tornare alla carica per lo stesso Bennacer, a quel punto Tonali diventerebbe indispensabile.

