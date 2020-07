Pioli difende Ibrahimovic: “A volte rabbia esagerata, ma ci aiuta”

Stefano Pioli ribadisce l’importanza di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Anche in certe occasioni eccede nel nervosismo, comunque aiuta molto la squadra.

Nonostante i continui rumors sul probabile arrivo di Ralf Rangnick, non c’è distrazione per Stefano Pioli. Il suo Milan continua a vincere e ad ambire alla qualificazione diretta in Europa League.

A San Siro sconfitto il Parma 3-1 in rimonta e agganciato il Napoli in classifica, ma è necessario scavalcare la Roma per raggiungere l’obiettivo. I giallorossi hanno sconfitto l’Hellas Verona 2-1 e sono a +4, ma nella prossima giornata affronteranno l’Inter e i rossoneri contro il Bologna dovranno vincere per sperare di accorciare la distanza.

Pioli su Milan-Parma e Ibrahimovic

Nel post-gara di Milan-Parma il mister ha elogiato la sua squadra per la vittoria conquistata: «Abbiamo avuto la forza di riprendere in mano la partita. È la conferma dei progressi a livello tecnico, mentale e fisico. Siamo diventati squadra vera. Però adesso concentriamoci sul Bologna».

A Pioli è stato domandato anche di Zlatan Ibrahimovic, apparso un po’ nervoso nel match di San Siro: «Non lo so e non mi interessa, in campo diventa un leone e si arrabbia tanto, a volte anche a sproposito. Ma resta una rabbia positiva, la sua determinazione ci sta facendo crescere. Zlatan resta il nostro riferimento, però il nostro obiettivo era la vittoria».

Forse lo svedese ci teneva particolarmente al gol ieri perché si trattava della sua 100^ partita in maglia rossonera. In qualche occasione poteva essere servito meglio e in altre è stato lui a non essere preciso. Avrà comunque modo di riscattarsi sabato contro il Bologna, sempre a San Siro.

