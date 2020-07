Milan, riflessioni su Pessina: il centrocampista piace alla big

Il Milan non ha perso d’occhio Matteo Pessina e valuta se riportarlo a casa. Sul calciatore ci sono le migliori squadre della Serie A.

L’esplosione di Matteo Pessina è ormai sotto gli occhi di tutti. Per il centrocampista classe 1997 del Verona, contro la Roma è arrivato il sesto goal in Serie A. Un bottino niente male per un calciatore che per la prima volta sta affrontando il massimo campionato da protagonista.

Il giocatore di Monza, per molti un predestinato, è così finito nel mirino dei grandi club. Anche il Milan sta pensando seriamente di riportarlo alla base.

Pessina – ricordiamo – si trasferì a Bergamo nell’affare che portò a Milano Andrea Conti. Un affare un po’ particolare, con i rossoneri che decisero di mantenere il controllo sul calciatore.

Il Milan ottenne, infatti, un diritto sul 40/50% della rivendita. Un accordo questo che permetterebbe di far tornare a Milanello il calciatore pagando solo la metà del prezzo fissato.

Ci sarà dunque da trattare con l’Atalanta, che vuole monetizzare il più possibile. La Gazzetta dello Sport riporta dell’interessamento di una nuova big, la Roma.

Dopo i sondaggi di Inter e Juventus, sempre molto attente ai giovani italiani, anche i giallorossi hanno messo gli occhi addosso sul talento di Monza, finalmente esploso.

