Milan-Bologna, probabili formazioni: Rebic dal primo minuto

Ante Rebic è pronto a tornare dal primo minuto. Ecco i cambi di Stefano Pioli per la partita contro il Bologna. Spazio anche per Davide Calabria

Il successo contro il Parma è già in archivio ed è tempo di pensare alla nuova partita contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, valevole per la 34esima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 20.45.

Stefano Pioli e i suoi uomini vogliono un altro successo per blindare la qualificazione in Europa League e avvicinarsi alla Roma, che sarà chiamata a sfidare l’Inter.

Per l’occasione il Milan è pronto a cambiare qualcosa rispetto alla sfida contro i gialloblu: dal primo minuto si rivedrà certamente Bennacer, troppo importante per restare ancora fuori. Niente riposo per Kessie, suo compagno di reparto. 3/4 della difesa sarà la stessa vista nelle ultime uscite: Kjaer, Romagnoli e Theo sono inamovibile. Facile pensare, invece, ad un rientro dal primo minuto di Calabria al posto di Conti.

Sulla trequarti si rivede Saelemaekers, pronto a sostituire Leao sulla destra. Non si tocca Calhanoglu, pronto a tornare al centro. Sulla sinistra, infatti, dovrebbe esserci nuovamente Ante Rebic. Dopo i 90 minuti, Zlatan Ibrahimovic potrebbe anche rifiatare, in questo caso spazio a Bonaventura, con l’avanzamento del croato a prima punta.

Milan – 4-2-3-1: Donnarumma; Calabria (Conti), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibra (Bonaventura-Leao)

LEGGI ANCHE: RIFLESSIONI SU PESSINA