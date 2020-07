Milan, interviste Ibra: Singer infastiditi

Secondo quanto appreso da Il Giornale la famiglia Singer sarebbe rimasta infastidita dalle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic della scorsa settimana.

La voglia di Milan per Zlatan Ibrahimovic è ancora tanta. L’attaccante svedese nelle ultime interviste ha lanciato segnali, a suo modo, alla società. Modi che però non sarebbero per nulla piaciuti alla proprietà.

Come riporta Il Giornale, infatti, la famiglia Singer, proprietaria del fondo Elliott, non avrebbe ben preso le dichiarazioni dello svedese, restandone infastidita.

