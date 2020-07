Rangnick al Milan, progetto definito: i dettagli su contratto e budget

Tra il Milan e Ralf Rangnick c’è un accordo su ogni aspetto, dal contratto al progetto tecnico e al mercato. Si attende la risoluzione con la Red Bull ora.

Non è un segreto che il Milan abbia deciso di affidare il proprio rilancio a Ralf Rangnick. Dopo le ottime cose fatte con Salisburgo e Lipsia, è stato chiamato da Ivan Gazidis e da Elliott per un nuovo progetto.

Il manager tedesco deve ancora liberarsi dalla Red Bull, con la quale è sotto contratto con il ruolo di Head of Sport and Development Soccer. Nonostante siano emersi rumors inerenti delle difficoltà allo svincolo dovute a una richiesta di indennizzo dell’azienda austriaca, Rangnick dovrebbe liberarsi senza problemi.

Rangnick verso il divorzio dalla Red Bull

La Gazzetta dello Sport spiega che il dialogo tra lui e la Red Bull prosegue in modo fluido. Dall’Austria è arrivato il via libera alla partenza del Professore, nonostante un contratto valido per altre tre stagioni. In questi giorni dovrebbe arrivare la risoluzione consensuale dell’accordo. C’è in ballo una buonuscita e dunque le tempistiche non sono state ristrette.

Rangnick e il Milan hanno un’intesa per un progetto triennale che prevede investimenti per 75 milioni di euro nella prossima finestra del calciomercato. A questa cifra andrà aggiunta anche la metà derivante dai ricavi delle cessioni dei giocatori che lasceranno Milanello.

Salvo sorprese clamorose, a breve il 62enne di Backnang sarà libero dal contratto con la Red Bull e potrà firmare con il Milan. Per l’annuncio ufficiale è facile immaginare che avverrà solamente dopo il termine del campionato, per non rischiare di minare il clima all’interno della squadra durante la corsa Europa League.

