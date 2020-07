SKY – Milan-Rangnick: ostacolo Red Bull

Arrivano novità legate al futuro di Ralf Rangnick. Secondo quanto riporta la nota emittente, la Red Bull pretenderebbe 7-8 milioni per liberare il tedesco

Notizie contrastanti su Ralf Rangnick. In mattinata La Gazzetta dello Sport parlava di una trattativa in corso tra il tedesco e la Red Bull per la buonuscita. In settimana – secondo la Rosa – dovrebbe arrivare il definitivo via libera.

Sky Sport, invece, riporta di un Rangnick ancora ‘bloccato’ dalla suo datore di lavoro. L’azienda austriaca per liberarlo chiederebbe un indennizzo di 7-8 milioni di euro, che escluderebbe dunque una separazione consensuale tra le parti.

