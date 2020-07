Calciomercato Milan | Schick ancora possibile: le ultime news

Il Milan continua a monitorare la situazione legata a Patrik Schick. L’attaccante ceco interessa ai rossoneri, che potrebbero prelevarlo dalla Roma.

Il Milan continua a pensare a Patrik Schick. L’attaccante della Roma in prestito al Lipsia dovrebbe tornare in Italia a fine stagione, ma non per restare in giallorosso.

Il club capitolino non sembra voler puntare sull’attaccante ceco e l’avrebbe messo sul mercato. Il Milan continua a restare alla finestra, in attesa di comprendere quando sferrare l’assalto decisivo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick vorrebbe a tutti i costi portarlo al Milan, per valorizzarlo e farlo esplodere definitivamente.

Patrik Schick in questa stagione al Lipsia è sceso in campo ventisei volte, segnando dieci reti. Un bottino non eccezionale, ma comunque di tutto rispetto.

Dopo l’esplosione alla Sampdoria e l’acquisto della Roma per 40 milioni, soffiandolo alla Juventus, forse ci aspettava qualcosa in più dal centravanti. Fino a questo momento ha deluso le aspettative, ma il Milan ci crede e vuole portarlo in rossonero.

